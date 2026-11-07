Jelang SMEXPO 2026, Pertamina Gelar Pekan Kopi Nusantara di Taman Literasi Blok M

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - PT Pertamina (Persero) menggelar Pekan Kopi Nusantara di Taman Literasi Blok M, Jakarta Selatan pada 4–8 November 2026.

Ajang promosi strategis yang mengawali rangkaian pameran UMKM nasional Pertamina SMEXPO 2026 ini memfasilitasi belasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mitra binaan sektor kopi dan cokelat untuk memperluas pangsa pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di tingkat nasional.

Mengusung semangat 'Lokal Jadi Vokal', acara ini didesain sebagai ruang pertemuan antara pelaku usaha kopi dan masyarakat ibu kota.

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Dalam kegiatan ini, Pertamina menghadirkan 15 booth UMKM kopi dan cokelat, dua booth UMiMAX, serta sejumlah booth aktivasi program menjelang acara puncak SMEXPO 2026 yang akan berlangsung di Mall Kota Kasablanka pada 10–15 November.

Pada event ini, selain dapat mencicipi beragam produk kopi Nusantara, masyarakat yang berkunjung ke Taman Literasi Blok M juga dapat mengikuti berbagai aktivitas menarik seperti workshop kopi dan choco latte art, photobooth, barbershop, kompetisi latte art, hingga menikmati berbagai sajian hiburan penampil.

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UMKM yang terlibat antara lain Bawadi Coffee, Kopi Rumah Temanggung, Buhoen Coffee, Toosi Coffee, Tinakopi Indonesia, Tona’s Coffee, CANAYA by GCP, Seduh Coffee & Roastery, Koleo Coffee, Toraja Coffee & Gallery, Kopi Kapak Prabu, Omah Cokelat Jogja, Kopi Walatra, dan Makanja Coffee & Roastery.

Hadir pula UMKM Teman Istimewa dan UMiMAX, yakni Kedai Mak Rose dan Miko. Para pelaku usaha ini tidak segan bercerita tentang asal-usul kopi, cara menanam, hingga teknik menyeduhnya kepada pengunjung.