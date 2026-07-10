Jelang Tahun Ajaran Baru, Pertamina Salurkan Ribuan Seragam Sekolah Lewat Program SESAMA

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menyalurkan ribuan paket seragam sekolah murah di seluruh Indonesia yang dijalankan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Program Seragam Sekolah untuk Semua (SESAMA) menyasar masyarakat prasejahtera di sekitar wilayah operasi perusahaan.

Ribuan anak sekolah beserta orang tuanya berkumpul di Lapangan Gedung Pertamina, Medan Merdeka Timur, untuk menerima seragam dan paket alat belajar, Jumat (10/7).

Mereka adalah para pengemudi ojek online maupun ojek pangkalan, supir bajaj BBG, guru honorer, warga disabilitas, Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), petugas Damkar dan masyarakat terdampak bencana di seluruh Indonesia.

Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan mengatakan Pertamina adalah milik masyarakat, karena itu tugas perusahaan adalah melayani dengan setulus hati.

“Kegiatan berbagi ini harus sering kita lakukan. Terima kasih semuanya, besok adik-adik sudah pakai seragam baru. Saya pesan untuk anak-anakku, jadikan bantuan seragam ini sebagai pemicu sekolah yang rajin ya, harus hormat sama orang tua, cium tangan sama orang tua kalau mau berangkat sekolah,” kata Iriawan.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan Program SESAMA bukan sekadar bentuk kepedulian Pertamina.

Namun, lebih dari itu, sebagai bentuk apresiasi, penghormatan dan terima kasih Pertamina atas support dan dukungan yang selalu diberikan oleh masyarakat kepada perusahaan.