Jemaah Haji Khusus Diduga Kena Pungli Rp 75 Juta per Orang, KPK Merespons
jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami informasi dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) soal pungli terhadap jemaah haji khusus.
Menurut informasi yang disampaikan MAKI, jemaah haji khusus tahun 2024 kena pungli Rp 75 juta per orang.
"Informasi itu akan kami dalami," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Budi menjelaskan kemungkinan pendalaman tersebut akan dilakukan KPK karena kasus dugaan rasuah dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 baru naik ke tahap penyidikan.
"Artinya, memang masih dibutuhkan langkah-langkah penyidikan untuk nanti kemudian KPK menetapkan para pihak sebagai tersangkanya," tuturnya.
Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.
Pengumuman tersebut dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.
Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.
KPK merespons dugaan jemaah haji khusus tahun 2024 kena pungutan liar (pungli) Rp 75 juta per orang sebagaimana informasi dari MAKI.
