Jemaah Salat Iduladha di Masjid Al-Ikhlas PIK Tumpah Ruah, Semoga Makin Istikamah

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Ribuan muslimin dan muslimat memenuhi Masjid Al-Ikhlas PIK di Riverwalk Island, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, pada Rabu (27/5/2026) untuk melaksanakan salat Iduladha 1447 Hijriah.

Salat sunah yang dihadiri sekitar 4.300 orang itu berlangsung khidmat dan penuh kekhusyukan.

Sejak diresmikan pada 15 Januari 2026, Masjid Al-Iklhas PIK untuk kali pertama digunakan sebagai tempat Salat Iduladha. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Ikhlas PIK Eka Agus HR menyebut kehadiran jemaah salat Iduladha pada tahun ini menjadi momen yang membanggakan.

“Alhamdulillah hari ini adalah pelaksanaan Salat Iduladha 1447 Hijriah di Masjid Al-Ikhlas Pantai Indah Kapuk. Saya sangat bangga dengan kehadiran para jemaah,” katanya.

Menurut Eka, jemaah sudah mulai berdatangan sejak menjelang Subuh. Area Masjid Al-Ikhlas PIK pun dipenuhi jemaah jauh sebelum salat Iduladha dimulai sekitar pukul 06.30 WIB.

“Hari ini kehadiran jemaah cukup banyak, yaitu sebanyak 4.300 jemaah yang sudah mendatangi Masjid Al-Ikhlas sejak salat Subuh,” ujarnya.

Bertindak sebagai imam salat Iduladha 1447 H di Masjid Al-Ikhlas PIK ialah Ustaz Muh. Khairil Ikhsan. Adapun Ustaz Abdul Jamil Wahab sebagai khatib salat Iduladha tersebut.

Karena jumlah jemaah jauh melampaui kapasitas ruang utama Masjid Al-Ikhlas, sebagian jemaah harus mengikuti salat Iduladha di area luar. Sebab, ruang utama masjid berarsitektur klasik Ottoman dan Timur Tengah itu hanya mampu menampung sekitar 600 orang.