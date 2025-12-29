Jembatan Ampera Akan Ditutup pada Malam Tahun Baru

jpnn.com, PALEMBANG - Jembatan Ampera penghubung antara wilayah Ulu dan Ilir akan ditutup pada malam pergantian tahun 2026 nanti.

Polrestabes Palembang bersama instansi terkait akan melakukan rekayasa lalulintas.

Kasatlantas Polrestabes Palembang AKBP Finan Sukma Radipta menerangkan bahwa rekayasa lalu lintas akan dilakukan di sejumlah ruas jalan utama, khususnya di kawasan Jembatan Ampera, Jalan Jenderal Sudirman, dan sekitarnya.

"Untuk Jembatan Ampera akan dilakukan penutupan dari pukul 22.00 WIB hingga 01.00 WIB," terang Finan, Senin (29/12/2025).

Bagi masyarakat yang ingin ke wilayah Ulu dapat mengakses melewati Jembatan Musi 4 dan Jembatan Musi 6.

"Rekayasa ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan dan aktivitas masyarakat yang akan memusat di ikon wisata Kota Palembang," ungkap Finan.

"Sehingga arus lalu lintas tetap aman, tertib, dan lancar, serta meminimalisir potensi kemacetan dan kecelakaan," sambung Finan.

Polrestabes Palembang berkomitmen untuk memberikan pengamanan maksimal agar perayaan malam Tahun Baru dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan kondusif.