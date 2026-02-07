Jembatan Armco di Tapteng Rampung, Satgas Kodam I/BB: Akses Warga Pulih 100 Persen

jpnn.com, MEDAN - Satgas Penanggulangan Bencana Alam (Gulbencal) Kodam I/Bukit Barisan telah merampungkan pembangunan Jembatan Armco di Desa Masundung, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Infrastruktur ini dibangun untuk memulihkan akses mobilitas warga yang sempat terputus total akibat bencana alam.

"Jembatan Armco tersebut sangat berperan dalam memperlancar mobilitas masyarakat Desa Masundung pasca-bencana," ujar Kapendam I/Bukit Barisan Kolonel Inf Asrul Kurniawan Harahap di Medan, Sabtu.

Asrul mengatakan akses yang sebelumnya terputus kini kembali tersambung, sehingga warga dapat beraktivitas dengan lebih cepat, aman, dan lancar.

Lebih lanjut, ia mengatakan, seluruh pekerjaan telah selesai dengan progres mencapai 100 persen dan jembatan siap digunakan masyarakat.

"Dengan selesainya pekerjaan jembatan beton tersebut, diharapkan akses masyarakat yang berada di wilayah itu kembali pulih dan aktivitas berjalan dengan lancar,” tuturnya.

Kapendam mengatakan Pengerjaan jembatan Armco dilaksanakan oleh personel Yon TP 908/GD, Yon Zipur I/DD, Zibang Sibolga, Koramil 04/Pinangsori bersama pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Ia mengatakan dalam pelaksanaannya, satu unit alat berat ekskavator 320 D2 digunakan untuk membantu proses penimbunan dan penempatan Armco ke dudukan jembatan, dan pekerjaan didukung material pasir, batu pondasi, semen, besi, serta perlengkapan kerja lainnya.