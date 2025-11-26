menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Jembatan Layang Lettu Karim Gandus Jadi Proyek Percontohan Konstruksi Modern di Sumsel

Jembatan Layang Lettu Karim Gandus Jadi Proyek Percontohan Konstruksi Modern di Sumsel

Jembatan Layang Lettu Karim Gandus Jadi Proyek Percontohan Konstruksi Modern di Sumsel
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jembatan Layang Lettu Karim di Gandus telah resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru, Selasa (25/11). FOTO: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Jembatan Layang Lettu Karim di Gandus telah resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru, Selasa (25/11).

Selain menjadi solusi banjir dan kemacetan, jembatan ini juga menjadi sorotan karena penggunaan teknologi konstruksi modern slab on pile yang jarang diaplikasikan di Sumatera Selatan.

Pemprov Sumsel menerapkan metode yang dinilai paling ideal untuk kondisi geografis Gandus yang didominasi lahan rawa dan rentan mengalami penurunan tanah dengan anggaran sekitar Rp 7,4 miliar. 

Baca Juga:

Metode ini juga memastikan struktur jembatan tetap stabil dan memiliki usia pakai lebih panjang.

Herman Deru menegaskan percepatan pengerjaan tidak mengurangi standar kualitas konstruksi. 

Pembangunan dilakukan dengan pertimbangan teknis yang matang dan mengikuti rekomendasi para ahli.

Baca Juga:

“Slab on pile adalah solusi terbaik untuk kondisi di sini. Kami tidak ingin masyarakat terus terganggu dengan kerusakan jalan berulang akibat tanah yang turun,” ujarnya.

Dia juga berterima kasih kepada Pemkot Palembang yang telah berkolaborasi sejak tahap perencanaan. 

Jembatan Layang Lettu Karim di Gandus telah resmi beroperasi setelah diresmikan oleh Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru, Selasa (25/11).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI