Jembatan Nusantara Turut Jaga Konektivitas Antarwilayah
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo mengatakan peran strategis PT Jembatan Nusantara (JN) sebagai anak usaha yang mendukung konektivitas antarwilayah, sekaligus memperkuat layanan logistik yang berperan penting dalam pemerataan distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
“Sebagai bagian dari keluarga besar ASDP, Jembatan Nusantara menjadi mitra penting dalam memastikan kelancaran pergerakan orang, barang, serta logistik yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kami berkomitmen agar masyarakat di berbagai wilayah, khususnya daerah kepulauan, tetap mendapatkan akses transportasi yang terjangkau, andal, dan selamat,” ujar Heru Widodo.
Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Shelvy Arifin, menambahkan Jembatan Nusantara saat ini telah menjadi backbone dalam layanan long distance ferry (LDF), khususnya pada lintasan Balikpapan–Parepare yang menghubungkan Kalimantan dan Sulawesi.
Jalur ini dilayani oleh dua armada utama, yaitu KMP Swarna Bahtera dan KMP Madani Nusantara.
“Kolaborasi ASDP dan JN memperkuat posisi kami sebagai perusahaan transportasi terintegrasi. Layanan LDF yang dioperasikan JN terbukti menjadi jalur vital dalam menjaga kelancaran pasokan logistik, mulai dari hasil pertanian, bahan kebutuhan pokok, hingga material pembangunan,” jelas Shelvy.
Selain itu, JN tengah menyiapkan rencana ekspansi layanan LDF untuk kembali mengoperasikan lintasan Surabaya–Labuan Bajo.
Lintasan ini akan menghubungkan Pulau Jawa dengan Nusa Tenggara Timur, sehingga diharapkan semakin memperkuat konektivitas logistik antarwilayah dan mendukung potensi pariwisata di kawasan timur Indonesia.
Hingga saat ini, JN mengoperasikan 53 kapal dengan melayani 19 lintasan aktif, terdiri dari 18 lintasan short distance ferry (SDF) dan 1 lintasan long distance ferry (LDF).
Sinergi antara ASDP dan JN bukan hanya soal menjaga arus penyeberangan antarwilayah besar, tetapi juga memastikan pemerataan logistik hingga ke daerah terpencil
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kapal Feri ASDP, Teman Perjalanan Mengelilingi Pulau-Pulau di NTT
- Dukung Pariwisata, ASDP & InJourney Airports Susun Kajian Water Taxi Bali
- KPK Periksa Dirut Indonesia Marina Shipyard Terkait Kasus Akuisisi PT Senilai Rp 893 Miliar
- KPK Panggil Mulyadi Widjojo Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Akuisisi PT Jembatan Nusantara
- ASDP, Operator Ferry & Regulator Berkolaborasi Perkuat Data Manifest Digital Demi Keselamatan Penyeberangan
- KPK Periksa Saksi Kasus Dugaan Korupsi Akuisisi PT Jembatan Nusantara