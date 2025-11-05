Jemput Bola, 7 Kantor Berjalan—ACC Mobile Branch Siap Gas Pembiayaan ke Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah ketatnya persaingan pembiayaan otomotif, Astra Credit Companies (ACC) memilih strategi yang tak biasa: membawa kantor langsung ke jalanan.

Melalui peluncuran tujuh unit ACC Mobile Branch, perusahaan pembiayaan grup Astra itu siap menjemput calon pelanggan di berbagai daerah potensial mulai akhir 2025.

Langkah itu bukan sekadar ekspansi fisik, tetapi juga bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang kian menuntut kecepatan dan kemudahan layanan.

"ACC Mobile Branch diharapkan dapat mempercepat proses sales dan mendukung diler otomotif di daerah yang jauh dari kantor cabang,” ujar Chief Marketing & Sales Officer ACC Tan Chian Hok, di Jakarta, Selasa (4/11).

Berbeda dari cabang konvensional, ACC Mobile Branch berperan sebagai kantor pelayanan sales yang bergerak.

Setiap unit akan hadir di titik-titik strategis yang telah didukung jaringan diler otomotif, terutama di wilayah Kalimantan, Jawa Timur, dan Sumatera.

Baca Juga: ACC Bantu Peningkatan Usaha Christian si Tukang Servis AC

Konsepnya sederhana tetapi efektif: pelanggan tak lagi harus datang ke kantor, karena kantor kini yang datang ke pelanggan.

Di dalam mobil yang dimodifikasi itu, tim ACC bisa melakukan simulasi kredit, verifikasi data, hingga proses akuisisi pembiayaan langsung di lokasi.