Jemput Depan

jpnn.com - Anda sudah punya e-wallet: dompet elektronik. Apakah di saku atau tas Anda masih ada dompet lama?

Saya masih punya: isinya SIM dan KTP. Juga beberapa lembar mata uang negara lain sebagai tanda baru dari negara mana saja. Untuk pembayaran sudah selalu pakai QRIS –meski saya amat jarang belanja.

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Sejak 2020 praktis tidak ada uang kertas lagi di Tiongkok, terutama setelah sukses melakukan uji coba e-money di empat kota: Shenzhen, Chengdu, Suzhou, dan Beijing. Indonesia termasuk cepat mengikuti langkah Tiongkok.

Tentu Tiongkok tidak mau dikejar. Ia terus berlari. Target berikutnya: e-wallet bukan untuk orang.

Anda sudah tahu: Tiongkok sedang menciptakan e-wallet untuk negara. Uji cobanya dalam wujud proyek mBridge.

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Agak unik ada singkatan ''m'' di depan Bridge. Awalnya saya menebak itu singkatan dari ''money''. Saya salah. Itu singkatan dari ''multiple'': semacam serbaguna. mBridge berarti jembatan multifungsi.

Tiongkok lari bukan karena kita kejar lewat QRIS. Ia berlari kencang dipicu oleh munculnya Bitcoin. Lalu tersiar pula Facebook sedang menciptakan mata uang sendiri: Libra. Alibaba punya Alipay. Tencent punya WeChatPay. Berarti ada peluang bahwa dominasi dolar Amerika bisa diruntuhkan.