Jenazah 3 Prajurit TNI Tiba di Indonesia, Prabowo Hadir Kasih Penghormatan Terakhir

jpnn.com - Presiden RI Prabowo Subianto hadir dalam acara Penghormatan Terakhir kepada Tiga Prajurit TNI Kontingen Garuda UNIFIL yang gugur di Lebanon.

Prosesi penghormatan digelar TNI di Ruang VIP Terminal 3, Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Sabtu malam (4/4).

Presiden hadir di lokasi dengan didampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Bakal Sambut Kedatangan Jenazah 3 Prajurit dari Lebanon

Presiden keenam RI yang juga purnawirawan TNI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tampak hadir di lokasi dengan mengenakan baret biru.

Prabowo setibanya di lokasi tampak bergegas menemui keluarga korban dan mendoakan jenazah ketiga prajurit yang diletakkan di dalam peti.

Mulanya, Prabowo tampak berbincang dengan masing-masing istri dan keluarga para prajurit yang gugur dalam insiden serangan di Lebanon.

Kepala negara bahkan terekam mencium seorang anak dari prajurit yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon.

Setelah menyapa istri dan keluarga korban, Kepala Negara terlihat hormat di depan peti jenazah tiga prajurit sebelum mereka dikirim ke kampung halaman masing-masing.