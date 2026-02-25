menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Jenazah Alex Noerdin Dibawa ke Palembang, Ini Jadwal Pemakaman

Jenazah Alex Noerdin Dibawa ke Palembang, Ini Jadwal Pemakaman

Jenazah Alex Noerdin Dibawa ke Palembang, Ini Jadwal Pemakaman
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Alex Noerdin meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta, Rabu (25/2/2026) sekitar pukul 13.30 WIB. Foto: source for JPNN.com

jpnn.com, PALEMBANG - Kepergian mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin menyisakan duka bagi keluarga maupun masyarakat.

Jenazah mantan gubernur Sumsel dua periode itu dipulangkan ke Palembang pada Kamis, 26 Februari 2026.

Adapun jenazah kini berada di kediaman putra sulungnya, Dodi Reza Alex, di Jalan Martimbang Nomor 5 Kebayoran Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Okta Alfarizi, juru bicara keluarga mengonfirmasi bahwa pesawat yang membawa jenazah Alex Noerdin dijadwalkan terbang pada Kamis (26/2/2026) sekitar pukul 07.00 WIB.

"Pagi, beliau baru akan diterbangkan ke Palembang. Saat ini, biarkan keluarga dan kerabat terdekat memberikan penghormatan terakhir di Jakarta," ungkap Okta.

Setibanya di Bumi Sriwijaya, jenazah Alex Noerdin tidak langsung dibawa menuju peristirahatan terakhir.

Baca Juga:

Almarhum akan disinggahi sejenak di rumah duka di Jalan Merdeka, Kecamatan Bukit Kecil.

Rumah yang dahulu mungkin penuh dengan hiruk-pikuk diskusi pembangunan, kini akan menjadi saksi bisu tangis perpisahan sebelum jenazah dikebumikan di TPU Kebun Bunga sebelum zuhur.

Jenazah Alex Noerdin akan dibawa ke Palembang pada Kamis, 26 Februari 2026 pagi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI