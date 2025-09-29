Jenazah Guru PPPK Ditemukan di Kebun, Polres Anambas Selidiki

jpnn.com - BATAM - Jenazah seorang guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ditemukan di kebun yang berada di Desa Air Bini, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau.

Polres Anambas kini tengah menyelidiki penemuan jenazah yang diketahui bernama Hendra Basuki Rahmat (43) , seorang guru berstatus PPPK yang bertugas di SDN 004 Desa Genting.

“Jenazah almarhum ditemukan oleh warga di sebuah kebun pada Sabtu (27/9) malam,” kata Kapolres Kepulauan Anambas AKBP I Gusti Ngurah Agung Budianaloka dalam keterangannya dikonfirmasi di Batam, Senin (29/9).

Perwira menengah Polri itu mengatakan jenazah guru tersebut ditemukan oleh warga dalam kondisi terlentang mengenakan pakaian baju merah dan celana panjang kain warna hitam.

Posisi jenazah berjarak 100 meter dari jalan raya.

Berdasarkan keterangan dari keluarga, almarhum awalnya berpamitan mau berangkat ke kebunnya pada pukul 08.00 WIB, dan berjanji untuk kembali siang harinya.

“Menurut keterangan keluarga, almarhum hingga sore menjelang malam tidak kunjung pulang, menimbulkan kekhawatiran istrinya yang kemudian meminta bantuan tetangga untuk melakukan pencarian,” ungkapnya.

Atas permintaan tersebut, warga pun mencari keberadaan almarhum dengan melakukan penyisiran di lokasi yang mungkin dilalui.