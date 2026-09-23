Jenazah Jumbrik, Korban Kecelakaan KM Virgo Asal Lamongan Dimakamkan

jpnn.com, JAKARTA - Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Jumbrik, 52, ABK KM Virgo asal Lamongan yang menjadi salah satu korban meninggal dunia di TPU Desa Sumberejo pada Rabu (23/9).

Ketua Masjid Darush Shofa Hanif Fakhrudin mengatakan jenazah Jumbrik tiba di rumah duka Perumahan Made Great Resident, Desa Made, sekitar pukul 13.00 WIB setelah sebelumnya menjalani proses identifikasi oleh petugas di Kalimantan Tengah.

"Setelah diidentifikasi, jenazah dipulangkan dan tiba di rumah duka sekitar pukul 13.00 WIB," katanya saat ditemui di Lamongan, Rabu.

Baca Juga: MTI Tegaskan Penyebab Kecelakaan KM Virgo Transport 8 Harus Dibuktikan Secara Teknis

Berdasarkan data terbaru Basarnas penanganan kecelakaan KM Virgo, hingga Rabu sebanyak 128 orang telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 20 orang meninggal dunia. Sementara berdasarkan data manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 115 orang yang belum ditemukan.

Setibanya di rumah duka, jenazah Jumbrik disalatkan keluarga dan warga di Masjid Darush Shofa sebelum kemudian diantar ke TPU Desa Sumberejo untuk dimakamkan sekitar pukul 14.00 WIB.

Hanif mengatakan, sebelum musibah terjadi, Jumbrik sempat menghubungi istrinya dan mengeluhkan kesulitan tidur serta meminta keluarganya terus mendoakannya.

"Almarhum sempat menelepon istrinya. Katanya tidak bisa tidur dan meminta doa. Setelah itu tidak ada kabar sampai akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal," ujarnya.

Ia menuturkan selama proses pencarian Jumbrik, warga perumahan rutin menggelar doa bersama dan berharap korban segera ditemukan dalam kondisi selamat.