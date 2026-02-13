Jenazah Kopilot Smart Aviation Korban KKB Dimakamkan di TPU Pondok Kelapa

jpnn.com, JAKARTA - Jenazah kopilot Smart Aviation Baskoro Adi Anggoro dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (13/2).

Pantauan JPNN.com, prosesi pemakaman berlangsung haru dan isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah diturunkan ke liang lahat.

Sebelum dimakamkan, jenazah Baskoro sempat disemayamkan di rumah duka di Jalan Kelapa V, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Diketahui, Almarhum Baskoro meninggal dunia akibat insiden penembakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Bandara Koroway, Papua Selatan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu sekitar pukul 11.30 WIT, sesaat setelah pesawat Smart Aviation mendarat di bandara tersebut.

Pesawat jenis Cessna Caravan itu diterbangkan oleh pilot Egon Erawan bersama kopilot Baskoro Adi Anggoro.

Keduanya bersama para penumpang berusaha menyelamatkan diri dengan melarikan diri ke arah hutan.

Keduanya terkena tembakan, dan jenazahnya tergeletak tak bernyawa di area landasan Bandar Udara (Bandara) Danawage Koroway Batu (DNW).