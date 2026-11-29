Jenazah Korban KM Virgo 8 Asal Tulungagung Diserahkan ke Keluarga Seusai Teridentifikasi DNA
jpnn.com, TULUNGAGUNG - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Reni Prasetiawati Ika Septiwulan mengonfirmasi jenazah korban tragedi KM Virgo 8 asal Desa Majan, Danil Iswahyudi, 40, telah teridentifikasi lewat tes DNA dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan, Minggu.
Korban tragedi KM Virgo 8 asal Tulungagung Danil Iswahyudi, 40, berhasil diidentifikasi setelah melalui proses pemeriksaan DNA selama sekitar dua bulan dan diserahkan ke keluarga pada Minggu.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Reni Prasetiawati Ika Septiwulan, di Tulungagung, Minggu, mengatakan, proses identifikasi jasad sopir truk ekspedisi asal Desa Majan, Kecamatan Kedungwaru itu membutuhkan waktu cukup lama karena korban tidak memiliki ciri fisik khusus yang dapat digunakan untuk memastikan identitasnya.
“Proses identifikasi korban cukup lama karena korban tidak punya ciri fisik khusus, sehingga harus dibawa ke Jakarta untuk tes DNA dan berhasil teridentifikasi tadi malam pukul 22.00 WIB,” kata Reni.
Setelah identitasnya dipastikan, jenazah korban kemudian dipulangkan dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.
Danil diketahui meninggalkan seorang istri dan tiga anak, salah satunya masih berusia balita.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinsos berencana memberikan pendampingan kepada keluarga korban untuk memastikan kebutuhan sosial dan kesejahteraan mereka tetap terpenuhi.
Pendampingan akan dilakukan secara berkala oleh petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), termasuk memantau kebutuhan keluarga serta mengusulkan mereka mengikuti program KIP Jawara dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Jenazah korban tragedi KM Virgo 8 asal Desa Majan, Danil Iswahyudi, 40, telah teridentifikasi lewat tes DNA dan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.
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