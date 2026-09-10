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Jenazah Korban Penembakan KKB di Muliama Diterbangkan ke Kupang

Jenazah Korban Penembakan KKB di Muliama Diterbangkan ke Kupang
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Jenazah Wili Mbuik (26), satu dari tiga korban penembakan KKB di Muliama, Kamis (10/9/2026), dievakuasi ke Jayapura dan selanjutnya diterbangkan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk dimakamkan di kampung halamannya. ANTARA/HO/Dok Polsek Bandara Sentani)

jpnn.com, JAKARTA - Jenazah Wili Mbuik (26), satu dari tiga aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Muliama, dievakuasi ke Jayapura pada Kamis (10/9).

Setibanya di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, jenazah Wili Mbuik akan diterbangkan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk dimakamkan di kampung halamannya.

"Sedangkan dua jenazah lainnya, yaitu Aprida Rapi (49) dan Alfonsius Albinus Meha (35) masih berada di Wamena," kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Polisi Cahyo Sukarnito di Jayapura, Kamis.

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Cahyo mengatakan dari laporan yang diterima, para korban ditembak KKB saat dalam perjalanan kembali ke Wamena setelah melakukan penyaluran bantuan ternak babi ke Kampung Kimbim, Distrik Asologaima, Kabupaten Jayawijaya.

"Saat dalam perjalanan dan berada di sekitar Distrik Muliama, KKB menembak ketiga korban," kata Cahyo.

Sementara itu, Kasatgas Humas ODC Kombes Polisi Yusuf Sutejo secara terpisah mengatakan dari hasil penyelidikan sementara, diduga pelaku penembakan adalah KKB kelompok Nduga. Namun, siapa yang melakukan penembakan masih didalami.

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"Kami masih mendalami untuk memastikan siapa pelaku penembakan terhadap ketiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Muliama," kata Yusuf.

Penembakan terhadap tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya terjadi saat mereka tengah bertugas menyalurkan bantuan ternak babi ke Kampung Kimbim, Distrik Asologaima. Dalam perjalanan pulang menuju Wamena, ketiga korban dicegat dan ditembak oleh KKB di sekitar Distrik Muliama.

Jenazah Wili Mbuik, korban penembakan KKB di Muliama, diterbangkan ke Kupang untuk dimakamkan.

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