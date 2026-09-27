Jenazah Pak Guru Korban KMP Virgo Transport 8 Dimakamkan di Madiun, Adiknya Belum Ditemukan

jpnn.com - Satu jenazah korban KMP Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Mesalembo Laut Jawa, Taruno Hidayat (46) dimakamkan di kampung halamannya Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun Boby Saktia Putra Lubis mengatakan sesuai informasi dari Basarnas Surabaya, jasad Taruno ditemukan di perairan Masalembo pada Jumat (25/9). Namun, jenazah baru dipulangkan pada Sabtu (26/9) setelah proses identifikasi.

"Setelah koordinasi dan ditemukan kondisi yang memperjelas bahwa beliau ini memang Mas Taruno Hidayat, yakni dari pakaian dan keterangan pihak keluarga, maka akhirnya dikeluarkan nota dari DVI bahwa itu memang teridentifikasi sebagai Pak Taruno Hidayat dan sudah dimakamkan," ujarnya, Minggu (27/9/2026).

Pemulangan jenazah Taruno telah dikoordinasikan bersama Basarnas, DVI Banjarmasin, kepolisian, BPBD Jawa Timur, Dinsos Jawa Timur, dan BPBD Kabupaten Madiun.

Sesuai data ada dua warga Kabupaten Madiun yang ikut menjadi korban tenggelamnya KMP Virgo. Kedua korban adalah Taruno Hidayat (46) dan adik kandungnya, Tihwin Nuryanto (43). Untuk korban Tihwin belum ditemukan.

Keduanya berangkat ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk keperluan berdagang. Namun, perjalanan tersebut menjadi tragedi setelah KMP Virgo Transport 8 yang ditumpangi mengalami kecelakaan di perairan Masalembo, Laut Jawa.

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Pemulangan jenazah Taruno disambut tangis oleh keluarga dan tetangga. Kabar ditemukannya jasad Taruno sangat ditunggu oleh keluarga setelah dua pekan dinyatakan hilang setelah KMP Virgo mengalami kecelakaan dan karam.

Setibanya di Desa Kare, ambulans yang mengangkut peti jenazah Taruno langsung menuju Masjid Baitul Muttaqin.