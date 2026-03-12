Jenazah Simson Mulia, Korban Penembakan OTK di Grasberg Mimika, Diterbangkan ke Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Jenazah Simson Mulia, karyawan CV Mpeigelah yang menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal (OTK) di kawasan bekas tambang terbuka Grasberg, Tembagapura, Kabupaten Mimika, diterbangkan ke Jakarta pada Kamis (12/3/2026).

Korban rencananya akan dikebumikan di kampung halamannya di Bandung, Jawab Barat.

Kapolsek Tembagapura AKP Firman yang dihubungi dari Timika, Kamis, mengatakan jenazah almarhum Simson diangkut dengan pesawat Airfast dari Timika menuju Jakarta dengan dikawal oleh anggota Reskrim Polsek Tembagapura dan personel investigasi PT Freeport Indonesia.

"Korban akan dikebumikan di kampung halamannya di Bandung, Jawa Barat," kata Firman.

Simson meninggal dunia pada Rabu (11/3/2026) pagi akibat ditembak oleh OTK saat sedang dalam perjalanan menggunakan kendaraan operasional jenis Light Vehicle (LV) bernomor lambung 4446.

Pria berusia 48 tahun itu dilaporkan terkena peluru tajam pada bagian telinga kanan hingga tembus ke telinga kiri.

Terkait kejadian itu, aparat kepolisian terdiri atas Satgas Amole, Polres Mimika dan Polsek Tembagapura telah menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) di bekas tambang Grasberg pada Kamis pagi.

"Tadi pagi sudah dilakukan olah TKP dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Mimika. Kami masih menunggu hasil olah TKP untuk mengetahui secara jelas kejadian penembakan itu," kata Kapolsek Tembagapura.