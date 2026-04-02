Jenazah TNI yang Gugur Dalam Misi Perdamaian di Lebanon Bakal Dipulangkan Pekan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengungkap tiga jenazah prajurit yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon bakal diterbangkan ke Indonesia pekan ini.

Hal demikian seperti disampaikan Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Sirait ditemui awak media di Jakarta, Kamis (2/4).

Rico mengatakan kepastian waktu pemulangan jenazah bergantung ketersediaan jadwal penerbangan dari Beirut, Lebanon.

Dia memprediksi tiga jenazah prajurit TNI kembali ke Tanah Air pada Jumat (3/4) atau Sabtu (4/4).

"Pemberangkatan kemungkinan kalau enggak Jumat akan dilaksanakan hari Sabtu, karena minimnya penerbangan yang sedang ada saat ini di daerah konflik di (wilayah negara) Teluk," kata dia, Kamis ini.

Dia melanjutkan Kemhan akan memberikan informasi terkini apabila jenazah sudah diberangkatkan dari Lebanon menuju Indonesia.

Berdasarkan informasi berkembang, ketiga jenazah TNI yang gugur diterbangkan dari Beirut ke Jakarta menggunakan penerbangan komersial.

"Update berikutnya akan kami sampaikan setelah ada kepastian kepulangan dari jenazah tiga prajurit TNI yang telah gugur,” kata Rico.