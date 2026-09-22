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Jendela Transfer Pemain Segera Ditutup, Persib Tambah Pemain Baru?

Jendela Transfer Pemain Segera Ditutup, Persib Tambah Pemain Baru?
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Skuad Persib saat diperkenalkan ke publik untuk mengarungi musim 2026/2027. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung masih punya waktu delapan hari untuk menambah amunisi kekuatan dengan pemain baru.

Diketahui, jendela transfer Super League 2026/2027 ditutup pada 30 September 2026 pukul 23.59 WIB.

Sejak bursa transfer dibuka Juli kemarin, Persib terbilang aktif dalam hal memburu pemain baru. Delapan penggawa anyar, dengan perincian enam legiun asing, dan dua naturalisasi, resmi mendarat di Bandung.

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Mereka ialah Gabriel Mutombo (Prancis), Luka Menalo (Kroasia), Gakuto Notsuda (Jepang), Balsa Sekulic (Montenegro), Mariano Peralta (Argentina), Danijel Loncar (Kroasia), Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangoen. Maung Bandung juga memulangkan satu pemain lokal yang sebelumnya dipinjamkan, yakni Ikhwan Ali Tanamal.

Selain mendatangkan pemain baru, Persib juga melepas beberapa nama, baik itu permanen atau dalam status peminjaman.

Zulkifli Lukmansyah, Ramon Tanque, Dion Markx, Henhen Herdiana, Hamra Hehanussa, dan Adzikry Fadlillah, mereka dipinjamkan ke klub lain.

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Khusus Ramon Tanque, striker asal Brasil itu di-loan ke klub India, Chennaiyin FC, karena kuota asing yang penuh.

Dengan komposisi skuad yang ada, masih memungkinkan apabila pelatih Igor Tolic hendak menambah pemain. Mengingat, agenda Maung Bandung musim ini terbilang padat, karena tampil di tiga kompetisi sekaligus, Super League, AFC Champions League Two (ACL 2), dan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup.

Begini rencana Persib menjelang ditutupnya jendela transfer pemain Super League 2026/2027. Igor dan Adhitia saling lempar tanggung jawab.

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