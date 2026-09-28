Jenderal Agus Subiyanto: 8 Pucuk Senjata Disita dari OPM

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan operasi penindakan terhadap kelompok OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Papua menunjukkan perkembangan dengan direbutnya delapan pucuk senjata yang sebelumnya dikuasai kelompok tersebut.

“Tadi laporan dari Pangkogabwilhan (Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) sudah mendapatkan delapan pucuk senjata, ada jenis SS1 V1 yang direbut oleh OPM dari satuan TNI, delapan pucuk,” kata Agus saat ditemui di Jakarta, Minggu.

Agus menyampaikan perkembangan tersebut saat ditanya mengenai tindak lanjut operasi TNI untuk mengejar pihak yang berada di balik sejumlah kejadian tewasnya warga sipil di wilayah Papua.

DIa belum memerinci mengenai identitas pelaku yang telah diidentifikasi maupun lokasi pengamanan delapan pucuk senjata tersebut.

Delapan pucuk senjata yang disebut Agus termasuk jenis SS1 V1 yang sebelumnya direbut OPM dari satuan TNI.

Informasi mengenai hasil operasi itu disampaikan berdasarkan laporan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) kepada Panglima TNI.

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Sebelumnya, Komando Operasi (Koops) TNI Habema menyebut empat anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tewas dalam kontak senjata dengan personel TNI di Kampung Balamai Atas, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat (25/9).

Panglima Koops TNI Habema Brigjen TNI Riyanto dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan kelompok bersenjata tersebut diduga merupakan OPM Kodap VIII/Intan Jaya pimpinan Daniel Aibon Kogoya.