Jenderal Agus Subiyanto Gelar 72 Lomba Open Turnamen Menjelang HUT ke-81 TNI

jpnn.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memeriahkan HUT ke-81 TNI dengan menggelar 72 lomba open turnamen dari berbagai jenis cabang olahraga yang digelar di berbagai wilayah di Indonesia.

Di Jakarta, Panglima TNI menggelar Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI Tahun 2026. Turnamen ini diikuti sebanyak 33 tim dari berbagai latar belakang.

Turnamen itu digelar di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta pada 13-19 September, mengusung tema "Prestasi Olahraga TNI, Prestasi Olahraga Indonesia."

Jenderal Agus Subiyanto mengapresiasi para peserta yang ikut dalam turnamen ini. Dia berharap kompetisi tersebut dapat menjadi ajang pembibitan dan pembinaan prestasi olahraga Indonesia.

"Kepada seluruh pembina olahraga di jajaran TNI khususnya dan seluruh klub universitas, terus melakukan pembinaan secara terarah dan berkelanjutan, bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan olahraga nasional," kata Jenderal Agus saat membuka turnamen, Minggu (13/6/2026).

Panglima TNI mengatakan olahraga memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kebersamaan, dan semangat pantang menyerah.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut semakin relevan di tengah meningkatnya kompetisi antarnegara dan perkembangan teknologi yang sangat cepat.