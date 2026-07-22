Jenderal Agus Subiyanto Pastikan TNI Siap Dukung Target Presiden untuk Swasembada Beras

jpnn.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan bahwa pendampingan TNI Angkatan Darat di sektor pertanian telah berkontribusi terhadap pencapaian target produksi beras nasional 2026.

Hal itu disampaikan Panglima TNI dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto saat Panen Raya Terintegrasi komoditas tebu, padi, dan kedelai, di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur pada Jumat (17/7/2026).

"Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektare dengan produksi 19,2 juta ton beras, atau telah mendukung 55,24 persen target produksi beras nasional tahun 2026," kata Jenderal Agus.

Sementara itu, untuk panen pada Juli 2026, TNI AD mendampingi panen padi di lahan seluas 479.659 hektare.

Jenderal Agus mengatakan upaya yang dilakukan TNI ini untuk memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor.

Dia menjelaskan, sinergi TNI bersama pemerintah, BUMN, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan nasional.

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"Panen raya ini adalah bukti nyata TNI hadir memperkuat kemandirian pangan dan memajukan perekonomian bangsa sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Keberhasilan yang dicapai TNI dalam menjaga ketahanan pangan nasional mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo. Untuk itu, Kepala Negara meminta keterlibatan TNI dan Polri di tengah petani dan nelayan demi ketahanan pangan Indonesia tidak dipersoalkan.