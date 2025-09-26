Jenderal Agus Subiyanto Resmikan SPPG TNI, Perkuat Program Makan Bergizi Gratis Bagi Anak Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meresmikan 339 Sentra Penyediaan Pangan dan Gizi (SPPG) TNI yang dipusatkan di Lanud Adi Soemarmo, Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (26/9/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita di berbagai daerah, khususnya wilayah Karanganyar dan Solo, Jawa Tengah.

Panglima TNI dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran TNI dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi.

Menurutnya, kualitas sumber daya manusia yang sehat dan kuat harus dipersiapkan sejak dini, dan TNI siap hadir untuk membantu mewujudkannya.

“Pelibatan TNI dalam program MBG merupakan wujud tanggung jawab moral dan pengabdian TNI kepada rakyat. TNI selalu hadir dalam membantu kesulitan rakyat, salah satunya pemenuhan gizi bagi anak sekolah. Ini dalam upaya menyiapkan generasi penerus bangsa yang sehat, kuat, dan cerdas,” tegas Panglima TNI.

Melalui video conference, Panglima TNI juga menyapa para Panglima Komando Utama (Pangkotama) yang berada di lokasi SPPG TNI di berbagai wilayah, termasuk di Kodim Jayapura.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI berpesan agar seluruh dapur SPPG dikelola dengan baik, terutama dalam menjaga kebersihan dan kualitas makanan yang akan dikonsumsi para siswa.

“Tetap menjaga kebersihannya sehingga higienisnya tetap terjaga, dari proses masak sampai pendistribusian dan dikonsumsi oleh anak-anaknya. Jangan terlalu lama makanannya disantap sama siswa-siswa itu, masakan yang dimakan masih fresh,” pesan Panglima TNI kepada Dandim Jayapura.