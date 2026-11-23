jpnn.com, JAKARTA - Penyidik Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama lima polisi lainnya sebagai tersangka kasus dugaan makar.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan sebelum dilakukan penetapan tersangka, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dari internal Polri maupun eksternal.

“Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 71 orang saksi yang terdiri dari saksi internal maupun eksternal Polri. Kemudian penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terkait dengan perkara,” ujar Asep di Mabes Polri, Senin (23/11).

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Adapun barang bukti yang disita penyidik antara lain 39 unit barang elektronik meliputi handphone, laptop, CPU, hardisk. Lalu ada 250 kaus warna hitam bertuliskan All Cops Are Bastard.

“Kemudian 251 kaus warna hitam yang bertuliskan "Sadar Dipalak, Sadar Dibakar, Sadar Dimiskinkan" bergambar salam tiga jari dengan tagar Indonesia Sadar. Lalu ada satu buah buku catatan hasil analisis evaluasi satgas yang berwarna biru,” kata Asep.

Lalu ditemukan juga 20 bendera dengan lambang anime One Piece serta uang tunai Rp 735 juta.

Selain menyita barang bukti, penyidik juga telah melaksanakan penggeledahan dan olah TKP kepada atau terhadap sejumlah 14 titik lokasi.

“Namun dari 14 itu, yang teridentifikasi digunakan sebagai posko-posko dari para terduga atau daripada pelaku sebanyak lima lokasi posko yang digunakan dalam melaksanakan kegiatannya,” ujar Asep.