jpnn.com - JAKARTA - Kolumnis Dahlan Iskan menulis soal absennya Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sidang kode etik Polri yang digelar Kamis (26/11).

Dahlan menyebut sikap mantan Kapolri dan juga bekas kepala kantor staf presiden itu menimbulkan banyak tafsir.

Bisa jadi Jenderal Listyo menilai sidang itu tidak ada gunanya lagi untuk dirinya.

"Mungkinkah ia merasa keputusannya sudah bisa diduga: dicopot sebagai anggota Polri, dilucuti pangkat jenderalnya, dihapus seluruh jasanya?" tutur Dahlan dalam artikel Marah Tidak.

Listyo sudah tahu keputusan pemecatan sudah dialami dua jenderal lain, anak buahnya, yang hadir di peradilan etik itu dan memberikan pembelaan diri. Mereka ialah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Dua-duanya diputuskan dipecat dari keanggotaan Polri dan dilucuti pangkat bintang dua mereka. Dihapus juga segala jasa dan pengorbanan mereka.

"Dengan tidak hadir di persidangan, Listyo Sigit kehilangan kesempatan untuk membela diri, bahkan hilang juga hak naik banding. Akan tetapi mungkin Listyo Sigit juga berpendapat bahwa segala macam pembelaan tidak akan ada gunanya. Pun putusan bandingnya sama."

Mungkin dengan tidak hadir, Listyo merasa pengin menunjukkan harga diri yang tinggi.