jpnn.com - Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) yang berstatus tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan kasus makar, menolak hadir dalam sidang etik.

Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pun menunda sidang etik profesi kepolisian terhadap Jenderal Listyo.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa sidang etik LSP sejatinya dimulai pada pukul 09.00 WIB. Namun, yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang.

“Terduga pelanggar LSP sebagaimana jadwal sidang Komisi Kode Etik Polri hari ini, terduga pelanggar tidak hadir sesuai dengan berita acara penolakan kehadiran yang ditandatangani oleh terduga pelanggar LSP," kata Irjen Isir.

Atas ketidakhadiran tersebut, mekanisme persidangan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Polri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri.

Persidangan berlangsung dan dibuka oleh Ketua Komisi Sidang Etik Komjen Pol Hendro Pandowo.

Mencermati ketidakhadiran LSP, ketua komisi menyatakan sidang ditunda dan meminta penuntut menghadirkan LSP dengan mekanisme panggilan kedua yang akan dilaksanakan pada hari Senin (30/11) pukul 09.00 WIB.

Menurut Isir, pemanggilan kedua tersebut memberikan kesempatan bagi LSP untuk memberikan pembelaan.