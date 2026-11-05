Jenderal Listyo Sadap Prabowo, Ombudsman Soroti Masalah Serius di Polri

jpnn.com - Ombudsman RI (ORI) menyoroti masalah serius terkait dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam kasus ini, Listyo dkk tidak hanya menyadap Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pengusaha.

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rasahan menyebut masalah ini bukan hanya persoalan hukum, melainkan menyangkut aspek fundamental penyelenggaraan negara.

"Persoalan tersebut berkaitan dengan keamanan nasional, perlindungan terhadap pemimpin negara, integritas institusi, hingga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum," ujar Syafrida Rasahan dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (4/1/2026).

Maka dari itu, dia menyoroti masalah serius di Polri tentang urgensi pembenahan tata kelola, khususnya dalam hal prosedur penyadapan, untuk mencegah hal yang sama terulang kembali.

Selain itu, Ombudsman mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional serta memastikan seluruh institusi negara bekerja sesuai hukum dan kepentingan bangsa.

Dia menegaskan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya menemukan pelaku, tetapi juga harus membenahi sistem yang memungkinkan pelanggaran terjadi.

Menurut dia, institusi Polri memiliki tugas untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi masyarakat. Oleh karenanya, Polri harus menjadi garda terdepan dalam menjamin rasa aman.