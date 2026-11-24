jpnn.com - Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan bawahannya Irjen Slamet Uliandi (SU) bakal menjalani sidang etik oleh Komisi Kode Etik Polri.

Kedua perwira tinggi Polri itu merupakan tersangka kasus penyadapan ilegal dan dugaan makar.

Kepala Divisi Propam (Kadivpropam) Polri Irjen Mahmud Nazly Harahap mengatakan bahwa Jenderal LSP akan menjalani sidang etik pada Kamis (26/11).

Dia mengatakan bahwa pihaknya juga menjadwalkan sidang etik terhadap satu tersangka lainnya, yaitu SU, pada Rabu (25/11).

"Terduga pelanggar SU akan kita sidang nanti hari Rabu (25/11), dan terduga pelanggar LSP akan kita sidang hari Kamis nanti (26/11)," kata Nazly dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (23/11/2026).

Irjen Nazly memastikan bahwa Polri tidak segan-segan memberhentikan dengan tidak hormat terhadap polisi yang melakukan pelanggaran.

"Siapa pun anggota Polri yang terlibat pasti akan kami tindak tegas tanpa pandang bulu," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi Kode Etik Polri telah menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan kepada dua tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, yaitu ASN dan EH.