jpnn.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan perwira tinggi (pati) Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai tersangka kasus dugaan makar.

Selain Listyo Sigit, penyidik Bareskrim juga menyematkan status serupa terhadap lima polisi.

Kasus makar ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan pihak lainnya.

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Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (23/11/2026), mengatakan lima personel lainnya itu berinisial SU, EH, ASN, TK, dan II.

“Para tersangka diduga telah melakukan permufakatan persiapan dan permulaan pelaksanaan makar dengan motif mempertahankan jabatan Kapolri untuk tujuan konstelasi politik dengan cara melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Komjen Asep.

Adapun tersangka LSP, EH, ASN, dan SU sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.(Ant/JPNN)