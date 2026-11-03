Jenderal Listyo Sigit Prabowo Singgung Perintah Presiden saat Sidak KDKMP di Cakung
jpnn.com - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Cakung Timur, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Dalam sidak itu dia ingin memastikan KDKMP telah menyediakan gerai obat untuk masyarakat.
Sidak tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan KDKMP menjadi pusat ekonomi masyarakat, termasuk menyediakan apotek desa dan berbagai kebutuhan pokok.
Saat puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 di Jakarta pada Juli lalu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya akses obat dengan harga terjangkau hingga tingkat desa.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Listyo Sigit melihat langsung ketersediaan gerai obat di Koperasi Kelurahan Merah Putih Cakung Timur.
Gerai obat tersebut telah menjual obat-obatan yang disuplai dari Kimia Farma dan dibina juga oleh Apotek Farmasi Pertahanan yang berada di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN).
"Hari ini saya sengaja memang melaksanakan inspeksi mendadak di KDKMP Cakung Timur untuk mengetahui langsung terkait dengan tindak lanjut dari perintah Bapak Presiden, khususnya ketersediaan obat dan juga barang-barang subsidi," kata dia, kemarin.
Dalam sidak tersebut, mantan Kapolri itu juga mengecek ketersediaan tabung gas 3 Kg bersubsidi, kebutuhan pokok sepertinya beras dan minyak, serta barang-barang bersubsidi dengan harga yang lebih terjangkau.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan singgung perintah Presiden Prabowo Subianto saat sidak ke gerai KDKMP di Cakung Timur.
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