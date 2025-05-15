Jenderal Listyo Tersangka Penyadapan Presiden, ART Singgung Pasal Makar dan Perspektif Intelijen

jpnn.com - Sekjen Laskar Merah Putih (LMP) Abdul Rachman Thaha (ART) menyoroti kasus dugaan penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto hingga wartawan oleh mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk.

Abdul Rachman melihat tindakan Jenderal Listyo dari perspektif hukum maupun intelijen.

Menurutnya, beda logika hukum, beda pula logika intelijen. Dari sudut pandang hukum, pelaku penyadapan--berikut jaringannya--memang sudah sepatutnya diproses hukum.

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"Tersedia pasal-pasal pidana terkait makar yang bisa dikenakan mereka. Ancaman hukumannya juga bukan main-main. Salah satunya adalah hukuman mati," kata Abdul Rachman, dalam keterangan tertulis, Selasa malam (3/11/2026).

Dia mengatakan bahwa para cecunguk yang selama ini diam-diam mengupingi Presiden Prabowo berhasil diungkap, lalu nantinya dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, itu catatan positif bagi dunia penegakan hukum kita.

"Apalagi, ketika yang didudukkan di kursi terdakwa adalah jenderal lembaga penegakan hukum," ucapnya.

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Namun, katanya, dari perspektif intelijen lain lagi penilaian yang terbangun. Yakni, dunia serta-merta tahu bahwa perangkat komunikasi Presiden RI ternyata jebol disadap musuh. Betapa ringkihnya sistem pengamanan komunikasi kepala negara sampai-sampai musuh selama sekian waktu berhasil mencuri dengar pembicaraan-pembicaraan Presiden.

"Isi komunikasi itu, baik dalam konteks resmi maupun pribadi, bahkan sangat mungkin telah direkam dan diarsip sedemikian rupa sebagai aset untuk tujuan-tujuan berbahaya," tutur pria yang beken disapa dengan inisial ART itu.