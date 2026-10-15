Jenderal Maruli Jadi Wakil Panglima TNI Merangkap Kepala BNPP

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil, di Istana Negara, Kamis (15/10).

Maruli menggantikan Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI.

Sementara itu, Prabowo juga melantik Tandyo sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), mengisi posisi yang sebelumnya dijabat Jenderal Maruli Simanjuntak.

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Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105 dan 106/TNI/Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Panglima TNI serta Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil, termasuk pemberhentian dan pengangkatan KSAD.

Prabowo kemudian membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Maruli dan Tandyo.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo.

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“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

Selanjutnya, Maruli dan Tandyo menandatangani surat pengangkatan disaksikan oleh Prabowo. (dit/jpnn)



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