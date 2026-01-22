Jenderal Maruli Tinjau Inovasi Litbanghan TNI AD, Fokus Penguatan Latihan dan Operasi
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., meninjau display inovasi hasil Penelitian dan Pengembangan Pertahanan (Litbanghan) TNI Angkatan Darat yang ditampilkan Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Dislitbangad) di Resimen Latihan Tempur (Menlatpur) Kostrad, Sanggabuana, Karawang, Jawa Barat, Kamis (22/1/2026).
Peninjauan ini dititikberatkan pada pemanfaatan hasil Litbanghan untuk memperkuat sistem latihan dan mendukung kesiapan operasi prajurit TNI AD.
Beragam produk dan sistem pendukung operasi hasil riset dalam negeri ditampilkan sebagai bagian dari komitmen TNI AD dalam mendorong kemandirian alutsista serta penguatan kemampuan tempur berbasis teknologi.
Inovasi Litbanghan tersebut dirancang untuk meningkatkan efektivitas latihan dan pelaksanaan tugas pokok satuan di tengah dinamika lingkungan strategis, termasuk tantangan perang elektronika.
KSAD memberikan perhatian khusus terhadap potensi pengembangan dan penerapan hasil Litbanghan agar dapat diimplementasikan secara nyata di satuan.
Menurutnya, penguatan fasilitas dan metode latihan harus sejalan dengan kebutuhan prajurit di lapangan.
“Banyak hal yang bisa kita kerjakan, mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan. Fasilitas latihan, metode latihan di upgrade bagaimana sistem latihannya, kemampuan dan kesejahteraan anggota,” ujar Jenderal Maruli.
Hasil Litbanghan TNI AD tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas latihan, sistem operasi serta kemampuan prajurit dalam mengoperasionalkan berbagai sarana dan perlengkapan pendukung tugas.
KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau display inovasi hasil Litbanghan TNI AD yang ditampilkan Dislitbangad di Resimen Latihan Tempur (Menlatpur).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kotak Hitam Pesawat ATR 42-500 Ditemukan
- Perangi Kejahatan Lingkungan, Bea Cukai Gandeng WCO dan Interpol Lewat 2 Operasi Ini
- Gelar Operasi di Kendal, Bea Cukai Gagalkan Peredaran 314.800 Batang Rokok Ilegal
- Pelda Christian Namo Ayah Mendiang Prada Lucky Ditahan Denpom Kupang
- Pratu Farkhan Tewas Dianiaya Sesama Anggota TNI AD
- TNI AL & Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Ayam Ras Filipina di Sulawesi Utara