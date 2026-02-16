menu
Jenderal Sigit: Polri Dukung Peningkatan Layanan BPJS Bagi Buruh
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri agenda peringatan HUT Ke-53 KSPSI di PT Victory Chingluh Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin. (ANTARA/Azmi Samsul M)

jpnn.com, SERANG - Polri mendukung peningkatan layanan kesehatan bagi pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari peserta kaum pekerja atau buruh.

Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri peringatan HUT Ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di PT Victory Chingluh Indonesia, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin.

"Saya tadi sudah instruksikan bahwa terhadap rekan-rekan buruh yang mendapatkan pelayanan BPJS, silakan apabila akan menggunakan fasilitas-fasilitas kesehatan milik PORI di seluruh Indonesia," ucap Sigit.

Menurutnya, dukungan peningkatan layanan kesehatan bagi pasien BPJS peserta kaum buruh ini nantinya akan disiapkan di seluruh fasilitas kesehatan milik Polri yang tersebar di Indonesia.

Sigit mengatakan dukungan itu merupakan bentuk komitmen Polri mendukung program-program jaminan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah.

"Dan ini juga menjadi program dari pemerintah yang kita tindak lanjuti. Saya kira itu," ujarnya.

Sigit mengatakan seluruh jajarannya khususnya di Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri telah diinstruksikan untuk membantu seluruh peserta BPJS dari pekerja atau buruh mendapatkan layanan kesehatan tersebut.

"Khususnya di wilayah-wilayah yang memang di situ dibutuhkan pelayanan dari teman-teman serikat buruh," tuturnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mendukung peningkatan pelayanan BPJS bagi buruh.

