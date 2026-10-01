Jenderal Suyudi Ario Ungkap Prioritasnya Sebagai Kapolri, Singgung Reformasi Internal Polri

jpnn.com, JAKARTA - Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan sejumlah prioritas yang akan dijalankan setelah resmi dilantik sebagai Kapolri.

Suyudi bakal melakukan konsolidasi internal dan mengevaluasi berbagai persoalan di tubuh Polri sebagai langkah awal kepemimpinannya.

Dia menegaskan pembenahan institusi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Hal itu diungkapkan Suyudi seusai dilantik sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (1/10).

“Ya, tentunya nanti kami akan seperti tadi saya sampaikan, kita akan melaksanakan konsolidasi internal, kita akan melihat, kita akan mencoba belanja masalah dan juga akan melakukan langkah-langkah yang kami anggap penting menjadi prioritas kami,” ucap Suyudi.

Menurut dia, langkah tersebut akan dilakukan dengan mengacu pada grand strategy Polri yang telah disusun untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.

Suyudi menyebutkan pihaknya akan melihat program yang telah dijalankan pimpinan sebelumnya, kemudian menentukan hal-hal yang masih perlu dilanjutkan maupun diperbaiki.

Dia juga memastikan agenda reformasi internal Polri akan tetap menjadi bagian dari kerangka kerjanya sebagai Kapolri.