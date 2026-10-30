Jenderal Suyudi: Integritas Jadi Dasar Pelaksanaan Tugas Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan integritas dan kejujuran harus menjadi dasar pelaksanaan tugas kepolisian.

Menurut Kapolri, kemampuan dan kecakapan saja tidak cukup apabila tidak disertai kejujuran, kepatuhan terhadap hukum, serta sikap yang baik dalam melayani masyarakat.

“Kita tidak hanya butuh orang pintar. Kita butuh orang yang punya integritas,” katanya dalam acara pembekalan kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan 70 di Lemhannas RI, Jakarta.

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Dia mengingatkan para calon pemimpin agar tidak menutupi pelanggaran yang dilakukan anggota. Menurutnya, pembiaran terhadap penyimpangan, termasuk keterlibatan oknum dalam peredaran narkotika, dapat merusak organisasi dan menghambat penegakan hukum.

Di samping itu, Kapolri juga menekankan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan etika.

Menurutnya, keberhasilan Polri tidak cukup dinilai dari jumlah operasi atau penangkapan. Kualitas pelayanan, kepastian penanganan perkara, pemulihan hak korban, dan meningkatnya rasa aman juga menjadi ukuran penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

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Dia mengingatkan anggota kepolisian untuk tidak bersikap kasar, membentak, atau mengintimidasi masyarakat dalam proses penanganan perkara. Selain itu, pelaksanaan tugas perlu memperhatikan perlindungan data pribadi serta hak tersangka, saksi, dan korban.

“Kepercayaan itu harus dibangun melalui kinerja nyata, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, pelayanan yang mudah diakses, serta respons yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.