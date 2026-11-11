Jenderal Suyudi Luncurkan Program Polisi Peduli Pengangguran

jpnn.com, BANDUNG - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) sebagai bentuk kepedulian dalam memperluas akses lapangan kerja bagi masyarakat.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan kehadiran Polri dalam program Poliran bukan untuk mengambil alih peran kementerian maupun pemerintah daerah, melainkan memfasilitasi dan mengoptimalkan kolaborasi dalam penyerapan tenaga kerja.

"Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu, Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran," kata Suyudi di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu.

Baca Juga: Kapolri Pastikan Usut Pembawa Molotov dan Sajam Saat Demo di Malioboro

Suyudi menyampaikan penciptaan lapangan kerja memiliki dampak langsung terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, keluarga yang sejahtera merupakan fondasi utama terciptanya kamtibmas yang kuat.

"Kebersamaan ini menjadi bukti bahwa negara hadir bagi masyarakat sekaligus memberi harapan baru bagi ribuan pencari kerja yang berkumpul hari ini," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolri mengapresiasi jajaran Baharkam Polri, Polda Jawa Barat, pemerintah daerah, dunia usaha hingga Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUPI) yang turut mendukung pelaksanaan program tersebut.

Dia berpesan agar pengawalan program Poliran tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi terus dipantau hingga para peserta benar-benar terserap ke dunia kerja.

"Poliran tidak boleh sekadar menjadi program seremonial di atas kertas. Seluruh jajaran Polri harus mengawal data pencari kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja," ucap dia.