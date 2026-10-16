Jenderal Suyudi Sudah 3 Kali Merotasi Tubuh Polri, Apa Respons SPI?

jpnn.com - JAKARTA – Sahabat Polisi Indonesia (SPI) merespons gerak cepat Kapolri Jenderal Suyudi yang sudah tiga kali melakukan rotasi dan mutasi di tubuh Polri.

Menurut catatan SPI, Suyudi sudah merotasi sekitar 450 perwira sejak sehari hingga dua pekan menjabat sebagai Kapolri.

Perubahan mencakup posisi strategis di Bareskrim Polri, Divisi Hubungan Internasional, Korbrimob, Lemdiklat Polri, hingga jajaran Kepolisian Daerah.

Rotasi jajaran Korps Bhayangkara itu dilakukan Suyudi melalui tiga Surat Telegram rotasi setelah dirinya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 1 Oktober 2026.

Mutasi pertama pada 2 Oktober 2026 atau sehari setelah pelantikannya sebagai Kapolri, tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Selanjutnya, mutasi kedua dilakukan Suyudi terhadap 199 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) pada 10 Oktober 2026, tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026.

Mutasi ketiga terjadi pada Senin (12/10/2026), di mana ada 12 Pati dan Pamen Polri yang bergeser. Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Nomor ST/2262/X/KEP./2026 tertanggal 12 Oktober 2026.

Ketua Umum SPI Fonda Tangguh menilai itu adalah hal yang wajar.