Jenderal Tandyo Budi dan KSAD Australia Bahas Penguatan Kerja Sama Militer
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi R menerima kunjungan kehormatanChief of Australian Army (KSAD Australia) Lieutenant General Susan May Coyle, AM, CSC, DSM di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (2/11/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama militer antara TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Australia.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi R menyalami Chief of Australian Army (KSAD Australia) Lieutenant General Susan May Coyle, AM, CSC, DSM saat melakukan kunjungan kehormatan di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Senin (2/11/2026). Foto: Dispenad
Kunjungan diawali dengan upacara penghormatan militer sebagai bentuk penghormatan TNI AD kepada pimpinan Angkatan Darat Australia, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan courtesy call di ruang tamu KSAD.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pimpinan Angkatan Darat itu membahas tentang pengembangan hubungan bilateral dan kerja sama pertahanan, termasuk berbagai peluang untuk memperkuat hubungan antarkedua Angkatan Darat.
Kerja sama TNI AD dan Angkatan Darat Australia selama ini mencakup latihan bersama, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personel, serta peningkatan kapasitas dan profesionalisme prajurit.
Kegiatan tersebut mendukung peningkatan saling pengertian, kepercayaan, dan interoperabilitas kedua institusi.
KSAD Jenderal TNI Tandyo Budi R menerima kunjungan kehormatan KSAD Australia Lieutenant General Susan May Coyle dan selanjutnya membahas kerja sama militer.
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