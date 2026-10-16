Jenderal Tandyo Budi Revita Jadi KSAD, DPR Sebut Bentuk Komitmen Jaga Kepentingan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai pergantian Kepala Staf TNI AD (KSAD) dari Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kepada Jenderal TNI Tandyo Budi Revita merupakan langkah strategis yang tepat dari Presiden Prabowo Subianto.

Perombakan pimpinan ini dipandang sebagai upaya memperkuat pertahanan di tengah dinamika global.

Menurut Dave Laksono, pergantian pimpinan di tubuh militer tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kepentingan nasional dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat.

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Kebijakan ini juga disebut berlandaskan pada prinsip konstitusi serta semangat untuk memperkuat stabilitas pertahanan dan menjaga kepercayaan publik.

Dia menjelaskan bahwa dunia tengah menghadapi dinamika yang kompleks, mulai dari ketegangan regional, perubahan lanskap ekonomi, hingga isu keamanan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Langkah-langkah yang ditempuh Presiden, menurut dia, menunjukkan kemampuan membaca situasi internasional secara tepat dan menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat di tengah arus perubahan global.

Untuk itu, dia menyampaikan Komisi I DPR RI mendukung penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo dan pemerintah, serta mendorong agar implementasinya berjalan efektif dan konstruktif.

"Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, DPR, dan masyarakat, setiap kebijakan yang dijalankan akan memberikan manfaat nyata, menghadirkan rasa aman, serta membuka harapan baru bagi bangsa dan negara di tengah dinamika global yang terus berkembang," kata dia.