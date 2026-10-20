Jenderal Tandyo Tegaskan TNI AD Siap Kerahkan Seluruh Potensi untuk Tangani Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan kesiapan TNI AD mengerahkan seluruh potensi yang dimiliki untuk mendukung penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di berbagai wilayah Indonesia.

Dukungan tersebut mencakup personel, helikopter, pompa, serta sarana dan prasarana lain sesuai kebutuhan di lapangan.

KSAD Jenderal Tandyo menegaskan hal itu saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Karhutla di Kalimantan Tengah, Senin (19/10/2026) bersama Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, serta unsur TNI-Polri dan pemerintah daerah.

“Potensi kami (TNI AD) banyak. Potensi yang kami miliki ini tentunya untuk menangani titik-titik yang sesegera mungkin harus dipadamkan, sesuai langkah-langkah yang disampaikan Kepala BNPB. Kalau butuh berapa helikopter, berapa pompa, kami siap, termasuk kebutuhan personel kami dukung,” tegas KSAD.

Dia menekankan bahwa penanggulangan karhutla membutuhkan kerja sama seluruh pihak agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.

TNI AD siap mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan maupun pemadaman, termasuk melalui pengerahan personel dan kemampuan satuan kewilayahan yang tersebar hingga daerah.

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Pencegahan menjadi langkah penting untuk menekan risiko meluasnya kebakaran. Pemantauan wilayah, edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi cepat antara aparat di lapangan dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar titik api dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

Dalam rakor tersebut, Kepala BNPB memaparkan langkah penanganan karhutla di sejumlah wilayah, sementara Kepala BMKG menjelaskan faktor cuaca, termasuk pengaruh El Niño yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan kerawanan kebakaran di sejumlah daerah.