menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Jenguk Korban Kebakaran di Klademak II, DPD Gerindra Papua Barat Daya Salurkan Bansos

Jenguk Korban Kebakaran di Klademak II, DPD Gerindra Papua Barat Daya Salurkan Bansos

Jenguk Korban Kebakaran di Klademak II, DPD Gerindra Papua Barat Daya Salurkan Bansos
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya, Hj. Oktasari Sabil menyalurkan bantuan kepada kebakaran di kawasan Klademak II Pantai, Sorong, Minggu (12/7). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya, Hj. Oktasari Sabil menyalurkan bantuan kepada kebakaran di kawasan Klademak II Pantai, Sorong, Minggu (12/7).

Bantuan disalurkan saat Oktasari meninjau langsung lokasi sebagai bentuk kepedulian terhadap warga.

Oktasari menyampaikan bahwa kehadiran pengurus partai merupakan bagian dari tanggung jawab sosial.

Baca Juga:

Selain itu, berdialog dengan warga untuk mendengar langsung kondisi dan kebutuhan para korban.

"Kami datang untuk memberikan semangat sekaligus memastikan masyarakat merasakan kehadiran Partai Gerindra di saat mereka membutuhkan,” ujar Oktasari.

Selain memberikan dukungan moral, pihaknya menyerahkan bantuan berupa ratusan paket sembako, makanan siap saji, dan santunan uang tunai.

Baca Juga:

Oktasari berharap bantuan itu bisa sedikit meringankan beban para korban.

“Semoga menjadi penyemangat untuk bangkit kembali,” kata Oktasari.

Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya, Hj. Oktasari Sabil menyalurkan bantuan kepada kebakaran di kawasan Klademak II Pantai, Sorong, Minggu (12/7).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI