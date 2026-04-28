Jenguk Korban Kecelakaan KA di Bekasi, Prabowo Singgung Perlintasan Tak Dijaga
jpnn.com, BEKASI - Presiden Prabowo Subianto menjenguk korban kecelakaan kereta api yang menjalani perawatan di RSUD Abdulmadjid, Kota Bekasi, pada Selasa (28/4) ini.
Kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin (27/4) malam, melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line.
Presiden Prabowo ketika berada di RSUD Abdulmadjid langsung menuju poli bedah, dilanjutkan menuju ruang perawatan Bougenville serta berinteraksi seorang korban.
Kepala negara menyampaikan dukacita yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam kecelakaan kerera di Bekasi.
"Keadaan yang telah terjadi saya ucapkan belasungkawa atas nama pribadi, atas nama pemerintah," kata Prabowo setelah menjenguk para korban di RSUD Abdulmadjid, Kota Bekasi, Selasa (28/4) ini.
Eks Menhan RI itu mengaku akan menginstruksikan jajaran terkait untuk menginvestigasi kecelakaan kereta di Bekasi.
Namun, Prabowo menyebut sejumlah perlintasan kereta api di Bekasi memang banyak yang tak terjaga dan akan dievaluasi.
"Ya, secara garis besar, kami perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak terjaga, kami segera akan atasi," kata dia.
