Jenguk Pengungsi Korban Longsor Cisarua KBB, Wapres Gibran Minta Maaf
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan belasungkawa dan permintaan maaf atas insiden tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.
Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 113 jiwa terdampak, 11 orang meninggal dunia, dan 79 hilang.
Proses evakuasi dan pencarian jenazah korban tertimbun material longsor pun masih dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Jawa Barat bersama tim rescue gabungan.
Dalam kegiatannya, Gibran mengunjungi tempat pengungsian sementara warga terdampak di Kantor Desa Pasirlangu.
Gibran juga berbincang dengan warga dan menanyakan kebutuhannya selama mengungsi.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf dan berjanji untuk membantu semaksimal mungkin, termasuk proses pascabencana.
"Tim sudah turun ke lapangan. Saya mohon maaf sekali atas kejadian ini," kata Gibran dihadapan pengungsi, Minggu (25/1/2026).
Gibran pun memberikan atensi khusus kepada ibu hamil, menyusul, difabel, dan anak-anak untuk jadi prioritas petugas dalam penanganan bencana.
Wapres Gibran Rakabuming Raka mengunjungi tenda pengungsian korban tanah longsor di Cisarua, KBB. Ada permintaan maaf dan atensi khusus.
