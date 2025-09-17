Jenis Kelamin Anak Sudah Terungkap, Billy Syahputra Ungkap Harapan untuk Buah Hati

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Billy Syahputra mengungkapkan jenis kelamin calon anaknya dalam sebuah acara gender reveal, baru-baru ini.

Dalam momen yang penuh emosional tersebut, Billy mengonfirmasi anak yang sedang ditunggu-tunggunya berjenis kelamin laki-laki.

“Alhamdulillah, sudah kelihatan dan sudah mengetahui kalau kandungannya laki-laki,” kata Billy di kawasan Jakarta Selatan, belum lama ini.

Baca Juga: Prediksi Billy Syahputra Soal Jadwal Persalinan Vika Kolesnaya

Momen gender reveal tersebut menjadi sangat berarti bagi Billy dan istrinya, Vika Kolesnaya.

Adik almarhum Olga Syahputra tersebut mengungkapkan keinginannya untuk memiliki anak sudah ada sejak lama.

Billy mengaku bersyukur karena doanya untuk memiliki keluarga kecil selama ini dikabulkan Tuhan.

Baca Juga: Billy Syahputra Ungkap Kemungkinan Istrinya Vika Kolesnaya Ganti Status ke WNI

“Saya berdoa semoga di usia tiga puluh sekian harus punya momongan, dan Alhamdulillah, itu semua diijabah,” ujar Billy.

Billy menjelaskan sebelumnya keluarganya tidak mengetahui jenis kelamin bayi tersebut,