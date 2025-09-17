menu
Jenis Kelamin Anak Sudah Terungkap, Billy Syahputra Ungkap Harapan untuk Buah Hati

Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya. Foto: Instagram/vika.kolesnaya

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Billy Syahputra mengungkapkan jenis kelamin calon anaknya dalam sebuah acara gender reveal, baru-baru ini.

Dalam momen yang penuh emosional tersebut, Billy mengonfirmasi anak yang sedang ditunggu-tunggunya berjenis kelamin laki-laki.

“Alhamdulillah, sudah kelihatan dan sudah mengetahui kalau kandungannya laki-laki,” kata Billy di kawasan Jakarta Selatan, belum lama ini.

Momen gender reveal tersebut menjadi sangat berarti bagi Billy dan istrinya, Vika Kolesnaya.

Adik almarhum Olga Syahputra tersebut mengungkapkan keinginannya untuk memiliki anak sudah ada sejak lama.

Billy mengaku bersyukur karena doanya untuk memiliki keluarga kecil selama ini dikabulkan Tuhan.

“Saya berdoa semoga di usia tiga puluh sekian harus punya momongan, dan Alhamdulillah, itu semua diijabah,” ujar Billy.

Billy menjelaskan sebelumnya keluarganya tidak mengetahui jenis kelamin bayi tersebut,

Jenis kelamin calon anak sudah terungkap, Billy Syahputra mengungkapkan harapan untuk buah hati di masa depan.

