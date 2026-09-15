Jenius by SMBC Indonesia Rayakan 10 Tahun Endless Explorat10n

jpnn.com, JAKARTA - Pada bulan Agustus 2026, Jenius by SMBC Indonesia merayakan satu dekade perjalanannya melalui tema Endless Explorat10n.

Tema ini merefleksikan semangat Jenius by SMBC Indonesia untuk terus mengeksplorasi, beradaptasi, dan menghadirkan inovasi yang relevan bagi masyarakat digital savvy sebagai solusi life finance dalam setiap fase hidup mereka dengan lebih simpel, cerdas, dan aman.

Semangat eksplorasi ini Jenius by SMBC Indonesia lakukan melalui proses kokreasi, yaitu mendengarkan masukan, ide, dan insight dari masyarakat digital savvy di Indonesia untuk menghadirkan solusi yang relevan dengan kebutuhan mereka.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Teman Jenius atas dukungan dan kepercayaan selama sepuluh tahun ini sehingga kami bisa bertumbuh bersama. Perjalanan satu dekade Jenius by SMBC Indonesia juga diperkuat oleh dukungan jaringan grup SMBC yang telah memiliki pengalaman lebih dari 4 abad di industri keuangan global. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi yang semakin lengkap dan relevan bagi masyarakat digital savvy di Indonesia,” ujar Head of Emerging Affluent SMBC Indonesia Irwan Tisnabudi.

Sejak hadir pada 2016, Jenius by SMBC Indonesia terus berkembang bersama Teman Jenius melalui semangat kokreasi dan kolaborasi, telah menghadirkan lebih dari 80 inovasi untuk menjawab beragam kebutuhan finansial sehari-hari.

Inovasi tersebut membantu masyarakat digital savvy mulai dari transaksi dalam dan luar negeri, menabung sesuai kebutuhan, mengelola cash flow, investasi, hingga proteksi.

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Dalam membantu kebutuhan transaksi internasional, Jenius by SMBC Indonesia menghadirkan kemudahan untuk melakukan transaksi mata uang asing 24 jam 7 hari tanpa libur melalui aplikasi Jenius, mulai dari menabung, menukar, hingga kirim dan terima. Tiga mata uang asing favorit Teman Jenius adalah USD, SGD, dan JPY.

Jenius by SMBC Indonesia juga menemukan bahwa jarak terjauh pengiriman mata uang asing yang dilakukan oleh Teman Jenius dari Indonesia, yaitu ke Kota Brasilia, Brasil, dan Carolina Selatan, Amerika Serikat yang jika dihitung jaraknya mencapai lebih dari 26.000 kilometer. Tidak hanya itu, Kartu Debit dan Kartu Kredit Jenius sudah digunakan di 188 negara untuk transaksi online dan offline, serta tarik tunai.