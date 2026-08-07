Jenius dan MSIG Luncurkan Asuransi Siber, Premi Mulai Rp 70 Ribu per Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Ancaman kejahatan siber yang makin marak membuat perlindungan transaksi keuangan digital menjadi semakin penting.

Menjawab kebutuhan tersebut, Jenius by SMBC Indonesia bersama PT Asuransi MSIG Indonesia (MSIG Indonesia) meluncurkan Asuransi Siber Personal Lines, produk perlindungan finansial bagi nasabah Jenius dari sejumlah risiko kejahatan siber.

Produk asuransi siber ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang muncul saat masyarakat melakukan aktivitas dan transaksi di ekosistem digital. Nasabah Jenius dapat membelinya langsung melalui aplikasi dengan premi mulai dari Rp70 ribu per tahun.

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"Kolaborasi dengan Jenius menjadi bagian dari upaya perusahaan menghadirkan perlindungan yang mengikuti perkembangan risiko di era digital," kata Presiden Direktur MSIG Indonesia, Tomosuke Tsuruoka, Jumat (7/8).

Kehadiran Asuransi Siber Personal Lines dinilai relevan di tengah meningkatnya ancaman serangan siber di Indonesia. Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang disampaikan dalam keterangan perusahaan, terdapat 1,52 miliar serangan siber sepanjang semester I 2026.

Serangan tersebut didominasi malicious software atau malware yang disebut semakin adaptif dan sulit dikenali oleh sistem keamanan konvensional. Ancaman siber juga semakin menyasar data pribadi, akun digital, hingga dana yang tersimpan dalam rekening masyarakat.

Risiko kerugian akibat penipuan digital juga menjadi perhatian. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Indonesia Anti-Scam Center (IASC) disebut telah menerima sekitar 608 ribu laporan penipuan siber sejak November 2024 hingga Juni 2026. Total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp7,5 triliun.

“Kami percaya bahwa perlindungan siber harus sederhana, terjangkau, dan mudah diakses, serta dapat mengikuti nasabah dalam berbagai aktivitas finansial dan digital mereka,” ujarnya.