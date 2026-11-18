jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Jennie BLACKPINK mencatatkan pencapaian baru dalam karier musik solonya setelah meraih dua nominasi Grammy Awards ke-69 tahun 2027.

Dia masuk dalam kategori bergengsi Record of the Year dan Best Pop Duo/Group Performance melalui lagu kolaborasi bersama Tame Impala berjudul "Dracula".

Pencapaian tersebut menjadi nominasi Grammy pertama bagi Jennie sepanjang perjalanan karier solonya. Kabar tersebut disambut antusias oleh penyanyi asal Korea Selatan itu yang mengaku masih sulit mempercayai pencapaiannya.

"Saya masih belum sepenuhnya percaya. Saya dengan tulus berterima kasih kepada Kevin (Kevin Parker - Tame Impala) dan semua orang yang telah memberikan begitu banyak cinta untuk lagu ini," tulis Jennie melalui Instagram Story @jennierubyjane.

Dalam kategori Record of the Year, "Dracula" akan bersaing dengan sejumlah musisi ternama, di antaranya Raye lewat "Where Is My Husband!", Rosalía, Björk, dan Yves Tumor melalui "Berghain", serta Ella Langley dengan "Choosin' Texas".

Persaingan di kategori tersebut juga melibatkan Olivia Rodrigo melalui "the cure", Olivia Dean dengan "Man I Need", Taylor Swift lewat "The Fate of Ophelia", serta Bruno Mars melalui "I Just Might". Total terdapat delapan nomine yang bersaing dalam kategori ini.

Sementara itu, pada kategori Best Pop Duo/Group Performance, Jennie dan Tame Impala menghadapi empat nomine lainnya.

Mereka adalah Lady Gaga dan Doechii melalui "Runway", Madonna dan Sabrina Carpenter dengan "Bring Your Love", Raye dan Hans Zimmer lewat "Click Clack Symphony", serta Taylor Swift dan Sabrina Carpenter melalui "The Life of a Showgirl".